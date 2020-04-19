Врач рассказал, что делать в случае обнаружения у члена семьи коронавируса

По его словам, все члены семьи, включая тех, у кого отсутствуют симптомы заболевания, должны находиться под наблюдением семейного врача.

В случае, если у одного из членов семьи подтвержден факт заражения коронавирусной инфекцией, вся семья должна оставаться в полной изоляции.

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"Ни в коем случае они не должны контактировать так, как контактировали ранее. В любом случае, полная изоляция в отдельных комнатах", – рассказал семейный врач Владислав Ващенко, передает «Обозреватель».

По его словам, все члены семьи, включая тех, у кого отсутствуют симптомы заболевания, должны находиться под наблюдением семейного врача. При этом никто из них не должен выходить из дома даже для того, чтобы купить продукты или медикаменты.

Медик рассказал, что доставить все необходимое можно попросить родственников, избегая передачи предметов из рук в руки. "Если нужна помощь – питание, антисептики – они могут обратиться к своим родственникам, но не надо передавать из рук в руки. Приехали, оставили у дверей, ушли, отзвонились. Те вышли и забрали".