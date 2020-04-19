"Иммунитет не состоит из чеснока и имбиря": диетолог дала советы по питанию на карантине

Эксперт посоветовала, как улучшить иммунную систему в условиях угрозы коронавируса.

Лук, чеснок, корень имбиря и лимон при чрезмерном употреблении могут вызвать ожог желудочно-кишечного тракта.

Эффективность этих продуктов в борьбе с коронавирусом COVID-19 сильно преувеличена. Об этом сообщила диетолог Людмила Гончарова, передает «Обозреватель».

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"Это жгучие вещества, которые усиливают кровообращение. Да, они имеют антибактериальное действие, но не как антибиотик, а очень лайтово. Можно быстрее выжечь себе слизистую, вызвать гастрит или энтероколит, чем повысить иммунитет", – предупредила она.

Диетолог посоветовала употреблять эти продукты только в том количестве, в котором хочется.

"Нужно понимать, что иммунная система состоит из клеток, и эти клетки – белковые тела. Они не состоят из чеснока и имбиря, они состоят из белка животного происхождения. Поэтому нужно питаться правильным белком и пить много-много воды, чтобы усвоение было качественным и было качественное освобождение от токсинов", – порекомендовала она.