Вице-премьер: в ОРДЛО скрывают реальную картину по коронавирусу, больные есть и среди боевиков

Под видом борьбы с коронавирусом оккупанты пытаются ограничить приезд представителей СММ ОБСЕ и Международного Красного Креста.

Киеву известно, что представители оккупационных администраций в ОРДЛО скрывают реальную картину по коронавирусу, и известно, что больные есть среди боевиков.

Об этом в интервью «Сегодня» рассказал вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и представитель Украины в политической подгруппе ТКГ Алексей Резников.

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«Нам известно, что они скрывают реальную картину на временно оккупированных территориях. Нам известно, что у них уже болеет, в том числе, и военный контингент. Они привозят туда врачей-инфекционистов из РФ. Естественно, прежде всего, у них задача обеспечивать нераспространение коронавируса в войсках. На сегодня у них повышенная статистика больных пневмонией. Они вводят ограничительные меры», – сообщил Резников.

Он отметил, что под видом борьбы с коронавирусом оккупанты пытаются ограничить приезд представителей СММ ОБСЕ и Международного Красного Креста. «Картинка у них очень плачевная. Они запрашивают тесты в РФ, но они понимают, что на территории оккупированного Крыма одним из источников распространения вируса являются визитеры из РФ, где тоже статистика беспристрастна, и они перестали это скрывать. СМИ РФ уже показывают правду. Вы наверняка видели эти фото очередей "скорых". По нашей информации, в оккупированном Крыму происходят акты вандализма в отношении автомобилей не на крымских номерах. То есть, это визитеры, которых крымчане не хотят видеть, поскольку понимают, что они потенциальные источники распространения вируса», – рассказал вице-премьер.

Отметим, 7 апреля Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сообщило о первой смерти от коронавируса в ОРДЛО. При этом ресурсы боевиков не сообщают о летальных случаях.