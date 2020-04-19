Как избавиться от кашля: список проверенных лекарств

Перечень наиболее эффективных препаратов, которые применяются при кашле.

Кашель – это защитный рефлекс, позволяющий очистить дыхательные пути от избытка секрета или инородных тел. В результате высокого давления в грудной клетке и в легких во время открытия голосовой щели внезапно выбрасывается воздух, который захватывает имеющиеся на его пути частицы.

Кашель: список лекарств

Существует множество препаратов, которые принимаются при кашле. Вот некоторые из тех, которые себя неплохо зарекомендовали.

Амбробене

Читайте такжеТоп-6 таблеток против глистовПрепарат противопоказан при повышенной чувствительности к компонентам.

Для таблеток и сиропа также: редкие наследственные состояния, из-за которых возможна несовместимость со вспомогательными веществами препарата.

Таблетки 30 мг принимают внутрь после еды с достаточным количеством теплой жидкости (например чай или бульон).

Дети в возрасте 6–12 лет: как правило, назначают дозу ½ таблетки 2–3 раза в сутки (эквивалентно 30–45 мг амброксола гидрохлорида в сутки).

Дети в возрасте старше 12 лет и взрослые: как правило, доза составляет 1 таблетку 3 раза в сутки в течение первых 2–3 дней (эквивалентно 90 мг амброксола гидрохлорида в сутки). Лечение следует продолжать, принимая 1 таблетку 2 раза в сутки (эквивалентно 60 мг амброксола гидрохлорида в сутки).

В случае необходимости терапевтический эффект для взрослых и детей в возрасте старше 12 лет может быть повышен применением 2 таблеток 2 раза в сутки (эквивалентно 120 мг амброксола гидрохлорида в сутки).

Бромгексин

Препарат противопоказан при гиперчувствительности к компонентам лекарственного средства, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, заболеваниях дыхательной системы.

Применять внутрь, независимо от приема пищи. Длительность приема зависит от показаний и течения болезни и устанавливается индивидуально.

Взрослым и детям с 14 лет: по 1–2 таблетки (8–16 мг) 3 раза в сутки. Курс лечения – 4–5 дней.

Детям с 6 до 14 лет, а также больным с массой тела менее 50 кг: по 1 таблетке (4–8 мг) 3 раза в сутки. Курс лечения – 4–5 дней.

Лазолван

Препарат противопоказан при гиперчувствительности к компонентам. А также в случае редких врожденных нарушений обмена веществ вероятна непереносимость вспомогательных веществ препарата.

Таблетки следует принимать после еды и запивать водой.

Продолжительность курса лечения зависит от характера заболевания и эффективности проводимой терапии.

Мукалтин

Препарат противопоказан при повышенной чувствительности к компонентам препарата.

Таблетки стоит принимать не разжевывая, запить большим количеством воды.

Взрослым и детям старше 12 лет – по 2 табл. 4 раза в сутки до приема пищи. Дозы для детей в возрасте 1–3 года – по 1 табл. 3 раза в сутки, 3–12 лет – по 1 табл. 4 раза в сутки.

При применении детям препарат можно растворить в трети стакана теплой воды (по желанию добавить сахарный или фруктовый сироп).

Продолжительность курса терапии составляет от 7 дней до 1–2 мес в зависимости от формы заболевания.

Пектусин

Препарат противопоказан при спазмофилии, стенозирующем ларинготрахеите, сахарном диабете, повышенной чувствительности к компонентам, детям в возрасте до 7 лет, при бронхиальной астме.

Применяется взрослым и детям старше 7 лет по 1 таблетке под язык (держат во рту до полного рассасывания) 3 - 4 раза в день. Продолжительность применения обусловлена ​​течением заболевания, достигнутым терапевтическим эффектом.