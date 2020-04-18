Среди пограничников уже четыре случая заболевания коронавирусом

На сегодня изолированы около 150 пограничников, которые контактировали с заболевшими.

Количество военнослужащих Госпогранслужбы, у которых подтверждено заболевание COVID-19, возросло до четырех.

Как сообщила пресс-служба ГПСУ, несколько дней назад был зафиксирован первый случай заболевания COVID-19 у пограничника.

«По результатам исследований методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-тест) сегодня и вчера подтверждено заболевание коронавирусной инфекцией еще у трех пограничников из подразделения в Закарпатской области», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в настоящее время состояние здоровья четырех пограничников удовлетворительное, температура тела в пределах нормы.

«Военнослужащие находятся под усиленным контролем персонала подразделений здравоохранения. Кроме того, проверяются все, с кем пограничники контактировали. В подразделениях, где военнослужащие проходят службу, введены режимно-ограничительные меры, изоляция контактных лиц и усиленное медицинское наблюдение», - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего на сегодняшний день почти 150 пограничников находятся в изоляции из-за контакта с лицами, у которых в дальнейшем подтвердилось заболевание COVID-19.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 9:00 18 апреля в Украине зафиксировано 5106 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

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