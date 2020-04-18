Комаровский рассказал, как правильно стирать маски (видео)
Известный украинский врач Евгений Комаровский считает, что при борьбе с коронавирусом могут помочь маски. Но они являются одноразовыми, а значит нужно каждый раз покупать новую. Можно, конечно, схитрить и постирать маску с помощью моющего средства.
Своим мнением эксперт поделился с подписчиками на YouTube-канале.
Комаровский считает, что вовсе не обязательно засовывать маску в спирт, микроволновку либо каким-то образом кипятить.
"Для стирки маски нужно накидать в тазик мыла, или налить моющего средства для посуды, или стиральный порошок, или белизны. Туда положить маски, замочить на какое-то время, после чего можно сполоснуть чистой водой, повесить сушить и использовать повторно, - сообщил доктор.
Читайте такжеКомаровский подробно рассказал о масках и респираторах (видео)
Также Комаровский подчеркнул, что медицинские маски являются одноразовыми и специалисты стирать их не рекомендуют. Однако, если это дорого, то лучше так, чем ходить без средства защиты.
Касательно антисептиков доктор высказался так: "Мыло и вода - многократно лучше и эффективнее любого санитайзера. Мытье рук под проточной водой около 30 секунд будет лучше любого спирта и перекиси".
Напомним, как писал УНИАН, доктор Комаровский рассказал, как не заразиться коронавирусом при тесном контакте с инфицированным.
Читайте также:
- Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа и простуды
- Коронавирус карта распространения на сегодня (обновляется)
- Коронавирус новости в Украине и мире - онлайн
- Антисептик своими руками: простые рецепты, как сделать его дома (видео)
- Лечение коронавируса:какие препараты используют при COVID-19 в Украине и мире