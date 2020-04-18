В Днепре прошел уникальный телемост с врачами из Уханя (видео)

Китайские врачи поделились с украинским коллегами бесценным опытом борьбы с пандемией.

В Днепре состоялся первый в Украине уникальный телемост с врачами из китайского Уханя, который стал эпицентром распространения смертельного коронавируса COVID-19.

Видеотрансляция телемоста доступна на YouTube-канале Днепропетровской ОГА.

«За последние месяцы перед нами появились новые вызовы, а именно - распространение эпидемии и массовое заражение людей вирусом Covid-19. Для нас очень ценный опыт китайских специалистов в борьбе с этой болезнью. Они первыми столкнулись с этим вирусом в мире и показали очень успешные результаты в сдерживании массового распространения вируса. По сути, они первыми успешно остановили эту эпидемию в своей стране, сделав значительный вклад в спасение жизней в Китае и во всем мире. Ваш опыт невозможно переоценить. И мы бы хотели попросить вас поделиться практиками и методическими рекомендациями в борьбе с этими болезнями. И мы готовы внедрить эффективные практики и методы работы в дальнейшем для лечения этого заболевания», - отметил председатель Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко, открывая телемост.

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В онлайн-режиме к телемосту присоединились около тысячи медиков Днепропетровской области, среди которых были врачи госпитальных баз, семейные доктора и ученые. Консультации они получали от коллег из пекинского госпиталя Чаоянг, которые спасали зараженных коронавирусом жителей Китая. Медики обсудили тему диагностики заболевания, оказания помощи больным, как в госпитале, так и дома, а также тему организации лечения в интенсивной терапии для тех, кто нуждается в восстановлении жизненно важных функций.

«Посоветовались по организации и срокам карантина. Обсудили и гипотезы относительно специфики природы нового вируса. Это крайне важно для прогнозирования дальнейшей эпидемиологической ситуации в мире», - заключил директор департамента здравоохранения облгосадминистрации Валерий Сердюк.

Как сообщал УНИАН, в Министерстве здравоохранения Украины готовы присоединиться к глобальным клиническим испытаниям «Солидарность» Всемирной организации здравоохранения, конечной целью которых является найти лекарство от коронавируса.

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