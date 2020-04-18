Степанов назвал области-"лидеры" по распространению коронавируса в Украине (видео)

Лидерами по распространению остаются западные области.

В Украине больше всего новых случаев коронавируса за последние сутки зафиксировали в западных областях - Ривненской, Черновицкой областях и в столице.

Об этом во время брифинга 18 апреля сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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По словам министра, больше всего новых случаев обнаружили в Черновицкой области. Там за сутки подтвердили 85 заражений COVID-19.

"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество случаев зарегистрировано в Черновицкой области. В Ривненской области зафиксировано 43 случая, в Ивано-Франковской 35 новых человек заразились коронавирусом", - говорит министр.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 18 апреля в Украине 5106 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 133 летальные, 275 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 444 новых случая.

На амбулаторном лечении находится 3371 пациент, из них 225 детей. Всего госпитализировано 1735 человек, из них 77 детей.

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