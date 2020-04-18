За границей от коронавируса умерли семеро украинцев - МИД

151 украинец лечится за границей от COVID-19.

В Министерстве иностранных дел Украины заявляют, что за границей от коронавируса умерли семь украинцев.

Об этом говорится в оперативной информации МИД о коронавирусе по состоянию на 21:00 17 апреля.

В течение пятницы, 17 апреля, за границей умер еще один гражданин Украины, однако пол и страна, где это случилось, не названы. Таким образом, количество умерших украинцев за границей возросло до 7 человек. Ранее четверо украинцев умерли в Италии, и по одному - во Франции и США.

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При этом, сейчас 151 украинец лечится от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего в Италии - 121. Кроме того, в Чехии - 6, в Испании - 5, в Германии - 4, в Австрии - 3, в США - 2, в Швеции, Таиланде, Сербии, на Сейшельских островах, в Российской Федерации, ОАЭ, Нидерландах, Нигерии, Португалии, на Мальте - по одному.

Вылечились за границей уже 49 украинцев, в частности, в Греции - 22, в Польше - 6, в Японии и Доминиканской Республике - по 4, в Италии и Нигерии - по два, в Бельгии, Великобритании, ОАЭ, Португалии, Таиланде, Германии, Швеции, Швейцарии и Египте - по одному.

Всего 16 тысяч 229 украинца обратились за помощью в зарубежные дипломатические учреждения Украины в рамках системы "Защита".