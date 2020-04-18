В Украине уже более 5 тысяч подтвержденных инфицированных COVID-19

Минздрав зарегистрировал 113 летальных случаев.

По состоянию на 9:00 18 апреля в Украине зафиксировано 5106 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения.

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По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 18 апреля в Украине 5106 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 133 летальных, 275 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 444 новых случая.

Сейчас коронавирусная болезнь выявлена: Винницкая область — 319; Волынская область — 134; Днепропетровская область — 104; Донецкая область — 14; Житомирская область — 197; Закарпатская область — 166; Запорожская область — 127; Ивано-Франковская область — 462; Кировоградская область — 234; г. Киев — 770; Киевская область — 280; Львовская область — 221; Луганская область — 9; Николаевская область — 31; Одесская область — 106; Полтавская область — 49; Ровенская область — 283; Сумская область — 82; Тернопольская область — 366; Харьковская область — 62; Херсонская область — 56; Хмельницкая область — 41; Черновицкая область — 840; Черкасская область — 141; Черниговская область — 12.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 18 апреля 2020 года в Центр поступило 1189 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 16637 сообщений о подозрении на COVID-19.