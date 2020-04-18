Как избавится от аллергии: список проверенных лекарств

Вряд ли сейчас можно найти человека, который ничего не слышал об аллергии.

Аллергия – это типовой иммунопатологический процесс, выраженный сверхчувствительностью иммунной системы организма при повторных воздействиях аллергена.

В ответ на раздражители организм вырабатывает антитела, которые вызывают отрицательную реакцию со стороны клеток и тканей.

Симптомы аллергии

зуд кожных покровов,

крапивница,

сыпь,

приступы бронхиальной астмы,

насморк,

зуд в области глаз

покраснение глазной конъюнктивы.

Аллергия: список лекарств

Существует множество препаратов, которые принимаются при аллергии. Вот некоторые из тех, которые себя неплохо зарекомендовали.

Тавегил

Читайте такжеТоп-6 таблеток против глистовПрепарат противопоказан при повышенной чувствительности к клемастину или к вспомогательным веществам, а также к антигистаминным средствам подобной химической структуры. Он не рекомендуется пациентам с порфирией.

Таблетки следует принимать перед едой, запивая водой. Взрослым и детям старше 12 лет назначают по 1 таблетке утром и вечером. В особо тяжелых случаях суточную дозу можно увеличить до 6 таблеток; максимальная разовая доза – 2 таблетки.

Детям в возрасте от 6 до 12 лет назначают по ½ – 1 таблетке перед завтраком и на ночь.

Супрастин

Препарат противопоказан при повышенной чувствительности к его любому ингредиента, в случае закрытоугольной глаукомы, язвенной болезни желудка, острого инфаркта миокарда, аритмии, задержки мочи, гипертрофии предстательной железы.

Таблетки рекомендуют принимать внутрь во время еды, не разжевывая и запивая достаточным количеством жидкости.

Суточная доза для взрослых обычно составляет 75–100 мг (3–4 раза в сутки). Для детей в возрасте 3–6 лет — ½ таблетки 2 раза в сутки; 6–14 лет — ½ таблетки 2–3 раза в сутки.

Дозу можно повышать в зависимости от реакции пациента и развития побочных эффектов.

Цетрин

Препарат противопоказан в период беременности и кормления грудью, при повышенной чувствительности к компонентам, детям в возрасте до 6 лет.

Таблетки Цетрин предназначены для приема внутрь, запивать небольшим количеством воды.

Для детей старше 12 лет и взрослых – по 1 таблетке (10 мг) однократно в сутки. Для детей старше 6 лет – по ½ таблетки (5 мг) 2 раза в день. При почечной недостаточности дозу уменьшают до ½ таблетки в сутки (5 мг).

Перитол

Препарат противопоказан при повышенной чувствительности к действующему веществу или к любому другому компоненту, приступах бронхиальной астмы, глаукоме, стенозированной язве, пилоростенозе, в период беременности и кормления грудью, а также детям в возрасте до 2 лет.

Для взрослых обычной начальной суточной дозой является 12 мг (по 1 десертной ложке (10 мл) сиропа 3 раза в сутки). Детям старше 2 лет рекомендуется назначать по 0,25 мг / кг массы тела в сутки.

Лоратадин

Препарат противопоказан при повышенной чувствительности к действующему веществу или к какому-либо другому компоненту.

Принимается перорально. Таблетки можно применять независимо от приема пищи.

Взрослым и детям в возрасте старше 12 лет следует принимать по 1 таблетке (10 мг лоратадина) 1 раз в сутки.

Для детей в возрасте 2–12 лет доза зависит от массы тела. При массе тела более 30 кг: 10 мг (1 таблетка) 1 раз в сутки. Детям с массой тела менее 30 кг применять препарат в форме сиропа.