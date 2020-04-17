Медики рассказали, кто больше всего ощутил загрязнение воздуха в Киеве (видео)

Специалисты говорят, что принесенные в воздух токсические вещества быстро растворяются.

Загрязнение воздуха в Киеве больше всего ощутили те, кто имеет аллергию и хронические заболевания легких - у них возникли головная боль, кашель, затруднение дыхания и раздражение глаз.

Также досталось домашним животным, сообщает ТСН.

"Я просыпалась ночью несколько раз от того, что не могу дышать. Помогли антигистаминные препараты", - рассказывает Мария Соломина, жительница пригорода столицы. Для того, чтобы ночью в дом не попал едкий смог, женщина завесила дверь простыней. Не выдержал такого воздуха и ее пес Рекс.

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"Рекс вчера начал кашлять, я пыталась занести его в дом, но поскольку он не видит, с ним очень трудно это сделать", - отмечает женщина.

Медики говорят, что этот смог принес токсические вещества, но к счастью, они быстро растворяются и их концентрация в воздухе не очень высокая. Однако, тех, кто успел ощутить это на себе - немало.

"Самый большой риск - это маленькие дети, это люди, которые имеют хронические заболевания дыхательной системы. Также высок риск у людей, которые имеют хронические заболевания легких. Потому что может быть обострение - очень усиливается риск вторичных осложнений при вирусных заболеваниях", - рассказывает завотделением острых интоксикаций киевской больницы Александр Урин.

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Киевляне на улице говорят, что больше неудобств им нанесла вчерашняя песчаная буря, а симптомов отравления смогом не почувствовали.

"Это может обострять не только сезонную аллергию, которая является весенней в сезон цветения деревьев, но и те другие виды аллергии через частицы пыли, которые могут содержать пыльцу тех растений, что давно отцвели в прошлом году", - рассказывает аллерголог.

Чтобы свести к минимуму вред для здоровья при таком воздухе, надо плотно закрывать окна и двери, тщательно и регулярно проводить влажную уборку и пить много воды. В Министерстве здравоохранения советуют не употреблять алкоголем и не курить, чтобы уменьшить нагрузку на организм. А если в наличии имеется бытовой очиститель воздуха, обязательно им пользоваться. И главное - оставаться дома и не выходить на улицу.

Как сообщал УНИАН, вечером в пятницу Киев снова возглавил рейтинг городов мира с самым загрязненным воздухом.