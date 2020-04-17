На Днепропетровщине количество больных коронавирусом превысило 100 человек
Количество инфицированных COVID-19 на Днепропетровщине превысило 100 человек.
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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Днепропетровской облгосадминистрации со ссылкой на председателя ОГА Александра Бондаренко.
«COVID-19 сегодня лабораторно выявили еще у 10 жителей области. Новых больных зафиксировали в Днепре, Павлограде, Петропавловке и Першотравенске. В общем имеем 104 случая коронавирусной инфекции. Сейчас главное – сдержать эпидемию. Эти праздничные дни очень ответственные. Еще раз подчеркиваю: должны строго соблюдать карантин, чтобы сохранить здоровье и жизнь сотням людей», - отметил Бондаренко.
Девять жителей области уже выздоровели.
Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на 9:00 17 апреля зафиксировано 4662 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 125 летальных, 246 пациентов выздоровели.
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