Приезжим из Польши начали делали тесты на коронавирус сразу на границе (видео)

Тестирование на COVID-19 делают тем, кто въезжает в Украину из Польши.

Экспресс-тесты на COVID-19 начали делать тем, кто въезжает из Польши в Украину.

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Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как отмечается, в пункте пропуска «Краковец» тестируют только жителей Львовской области, а вот в «Ягодине» - всех, кто пересекает границу.

На пункте пропуска «Ягодин» протестировали уже более 600 человек - все результаты отрицательные. В специально оборудованном помещении работают трое медиков. В случае, если у человека будет положительный результат - ее изолируют.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию 17 апреля зафиксировано 4662 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 125 летальных, 246 пациентов выздоровел.

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