Для украинцев подписание деклараций с врачами стало одним из самых заметных изменений в системе здравоохранении - опрос

Более половины украинцев выступают за продолжение реализации медицинской реформы.

Одним из самых заметных для украинцев изменений в системе здравоохранении в рамках проведения медицинской реформы стало подписание деклараций с врачами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время онлайн-презентации результатов социологического исследования Института Горшенина и представительства Фонда им. Фридриха Эберта в Украине "Реформы в Украине: изменения к лучшему или имитация прогресса" сообщила руководитель департамента исследований Института Горшенина Светлана Балюк.

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Она заметила, что исследование касалось широкого спектра реформ, которые начались после Революции достоинства.

Говоря о медицинской реформе, Балюк отметила, что исследование проводилось в сентябре-декабре 2019 года. Сначала было проведено 5 фокус-групповых исследований в 5 макрорегионах страны, а после этого было проведено массовое исследование face-to-face. Всего было опрошено 2 тысячи респондентов по всей Украине, кроме оккупированных территорий.

Так, говоря о реформах, которые были начаты во времена предыдущей власти, Балюк отметила: "Когда мы спросили украинцев о разных реформах, которые им известны, то увидели, что среди всех этих изменений, которые происходили, медицинская реформа была больше на слуху, то есть, о ней знали наибольшее число украинцев - 82,9%. Вместе с тем только 15,3% украинцев отметили, что лично на себе ощутили положительные результаты этих реформ".

В то же время, добавила Балюк, более половины украинцев отметили, что ощутили на себе негативные результаты этих реформ.

"Мы связываем такие данные с различными факторами. В частности, мы опирались на результаты и фокус-групповые исследования, в ходе которых украинцы говорили (если брать положительные моменты) о том, что появилась возможность самостоятельно выбирать семейного врача или терапевта и педиатра и подписывать с ним декларацию. Также участники фокус-групп говорили о компьютеризации медицинских учреждений, запуске электронного сервиса записи к врачам", - пояснила представительница Института.

Кроме того, отметила она, опрошенные упоминали о поставках бесплатных лекарств отдельным категориям населения.

"Когда мы говорили о проблемных вопросах, почему украинцы негативно оценивают медицинскую реформу, здесь мы столкнулись с тем, что украинцы довольно эмоционально воспринимают эту реформу ... Некоторые говорили о своем негативном отношении, о недоверии к предыдущему руководству Минздрава, некоторые говорили о том, что непонятна суть реформы. Также во время дискуссий речь шла о том, что пациенты, врачи и чиновники на местах не всегда, возможно, понимают те положительные моменты, которые дает эта реформа. и, более того, вообще не воспринимают эту реформу", - сказала Балюк.

Она подытожила, что множество участников фокус-групп говорили о подписании деклараций с пациентами.

"То есть, это было одно из наиболее заметных для рядового гражданина изменений, введенных в системе здравоохранения", - сказала руководитель департамента.

Кроме того, добавила Балюк, в украинцев спросили, как они относятся к внедрению системы подписания деклараций с врачами, и большинство опрошенных ответили, что положительно. При этом 30% указали на негативное отношение к этой системе.

"В то же время, когда мы спросили, подписали ли они декларацию с семейным врачом ... Подавляющее большинство на конец года, а это 82%, сказали, что подписали декларацию. Интересно, что среди тех, кто подписал декларацию, большинство респондентов отметили, что положительно относятся к такой системе подписания деклараций", - сообщила Балюк.

Также более половины украинцев отметили, что выступают за продолжение реализации медицинской реформы; 30% опрошенных указали на необходимость введения медреформы в полном объеме.

Среди прочего, также исследование показало, что 63,3% опрошенных поддерживают введение государственной страховой медицины.

Как сообщал УНИАН, по данным Минздрава, по состоянию на 1 марта 2020 года, 29 миллионов граждан Украины заключили декларации с семейными врачами.