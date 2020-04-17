ЦОЗ обнародовал советы, как защититься от вредоносного влияния продуктов горения

В частности, ежедневно рекомендуется осуществлять влажную уборку дома, не открывать окна, особенно утром и вечером, а также отказаться от курения и алкоголя.

Центр общественного здоровья обнародовал советы гражданам по защите от вредного воздействия продуктов горения.

Советы Центр общественного здоровья Минздрава Украины предоставил на своей странице в Facebook.

"Вчерашняя пылевая буря вызвала дополнительное загрязнение помещений пылью, которое может осложнять течение ОРВИ, хронических заболеваний дыхательной и сердечно-сосудистой систем", - говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что радиационный фон на территории Киевской, Житомирской областей и Киева не превышает нормы. Данные радиационного фона - 0,012 мР/ч.

Как отметили в ЦОЗ, из-за дыма в воздухе могут возникнуть раздражение глаз или носовой полости, трудности с дыханием, кашель и головная боль, загрязненный воздух провоцирует болезни сердечно-сосудистой системы, а также увеличилось количество больных аллергией от выделения токсичных веществ, содержащихся в дыме от костров.

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В связи с этим Центр общественного здоровья подготовил советы, как защититься от вредного воздействия продуктов сгорания.

В частности, гражданам советуют оставаться дома, а при необходимости выйти на улицу пользоваться масками или респираторами.

Также ежедневно рекомендуется осуществлять влажную уборку дома; не открывать окна, особенно утром и вечером; пить больше жидкости; пользоваться бытовым очистителем воздуха и отказаться от курения и алкоголя, чтобы уменьшить нагрузку на организм.

Как сообщал УНИАН, в результате пожаров в Житомирской области и зоне отчуждения, а также пылевой бури вечером 16 апреля в воздухе в Киеве были зафиксированы значительные концентрации вредных веществ, выделяемых в результате горения.