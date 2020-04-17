ЦОЗ обнародовал советы, как защититься от вредоносного влияния продуктов горения
Центр общественного здоровья обнародовал советы гражданам по защите от вредного воздействия продуктов горения.
Советы Центр общественного здоровья Минздрава Украины предоставил на своей странице в Facebook.
"Вчерашняя пылевая буря вызвала дополнительное загрязнение помещений пылью, которое может осложнять течение ОРВИ, хронических заболеваний дыхательной и сердечно-сосудистой систем", - говорится в сообщении.
В то же время отмечается, что радиационный фон на территории Киевской, Житомирской областей и Киева не превышает нормы. Данные радиационного фона - 0,012 мР/ч.
Как отметили в ЦОЗ, из-за дыма в воздухе могут возникнуть раздражение глаз или носовой полости, трудности с дыханием, кашель и головная боль, загрязненный воздух провоцирует болезни сердечно-сосудистой системы, а также увеличилось количество больных аллергией от выделения токсичных веществ, содержащихся в дыме от костров.
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В связи с этим Центр общественного здоровья подготовил советы, как защититься от вредного воздействия продуктов сгорания.
В частности, гражданам советуют оставаться дома, а при необходимости выйти на улицу пользоваться масками или респираторами.
Также ежедневно рекомендуется осуществлять влажную уборку дома; не открывать окна, особенно утром и вечером; пить больше жидкости; пользоваться бытовым очистителем воздуха и отказаться от курения и алкоголя, чтобы уменьшить нагрузку на организм.
Как сообщал УНИАН, в результате пожаров в Житомирской области и зоне отчуждения, а также пылевой бури вечером 16 апреля в воздухе в Киеве были зафиксированы значительные концентрации вредных веществ, выделяемых в результате горения.