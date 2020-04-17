Уровень смертности от COVID-19 в Украине составляет 2,7% - Степанов
15:15, 17 апреля 2020Страна
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По словам министра здравоохранения Максима Степанова, это значительно ниже среднемирового показателя.
Иллюстрация / REUTERS
Уровень смертности от COVID-19 в Украине составляет 2,7% от общего количества инфицированных.
Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на традиционном совещании под председательством главы государства по вопросам борьбы с коронавирусом.
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«Уровень смертности от COVID-19 в Украине составляет 2,7% от количества зараженных. Это значительно ниже показатель, чем среднемировой», - сказал Степанов.
Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на 9:00 17 апреля зафиксировано 4662 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 125 летальных, 246 пациентов выздоровели.
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