Кличко призвал киевлян оставаться дома на Пасху
Киевский городской голова Виталий Кличко вновь призвал киевлян оставаться дома на Пасху.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время онлайн-брифинга.
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"Еще раз хочу обратиться к киевлянам и ко всем украинцам: на Пасхальные праздники оставайтесь дома, не идите в церковь, не идите в гости или гулять в парки. Празднуйте с родными... Берегите себя", - подчеркнул он.
Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки еще 61 киевлянин заболел COVID-19, всего в столице зарегистрировано 705 подтвержденных случаев заболевания.
В эти выходные дни в столице будет усилен контроль за соблюдением ограничительных мер, в частности возле храмов, а с 18 апреля будет ограничен доступ к городским кладбищам.
В начале апреля Кличко обратился к представителям всех конфессий с просьбой по возможности проводить службы онлайн и объяснять людям опасность коронавируса.
Специалисты прогнозируют пик эпидемии в Украине в двадцатых числах апреля.
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