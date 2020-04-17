Кличко призвал киевлян оставаться дома на Пасху

Мэр Виталий Кличко попросил жителей столицы не идти в церковь, в гости или гулять в парки, а праздновать Пасху с родными дома.

Киевский городской голова Виталий Кличко вновь призвал киевлян оставаться дома на Пасху.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время онлайн-брифинга.

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"Еще раз хочу обратиться к киевлянам и ко всем украинцам: на Пасхальные праздники оставайтесь дома, не идите в церковь, не идите в гости или гулять в парки. Празднуйте с родными... Берегите себя", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки еще 61 киевлянин заболел COVID-19, всего в столице зарегистрировано 705 подтвержденных случаев заболевания.

В эти выходные дни в столице будет усилен контроль за соблюдением ограничительных мер, в частности возле храмов, а с 18 апреля будет ограничен доступ к городским кладбищам.

В начале апреля Кличко обратился к представителям всех конфессий с просьбой по возможности проводить службы онлайн и объяснять людям опасность коронавируса.

Специалисты прогнозируют пик эпидемии в Украине в двадцатых числах апреля.

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