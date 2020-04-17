В Киеве больным пневмонией сделали более 1,5 тысячи ПЦР-тестов на COVID-19
В Киеве больным пневмонией сделали более 1,5 тысячи ПЦР-тестов на COVID-19.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил во время онлайн-брифинга.
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"Три недели назад во всех медучреждениях столицы начали обязательное тестирование всех больных различными видами пневмонии. Сегодня с диагнозом «пневмония» лечатся более 400 больных. У всех пациентов уже отобрали образцы для ПЦР-тестов. В общем, эту процедуру прошли уже более 1, 5 тысячи пациентов. Почти 300 оказались больными коронавирусом", - отметил он.
Кличко добавил, что, по словам врачей, далеко не все случаи пневмонии - это последствия осложнений от коронавируса.
"Но если вы чувствуете недомогание, если у вас температура и вам сложно дышать - сразу обращайтесь к врачу. Чем раньше вам назначат лечение, тем меньше рисков получить осложнения или заразить людей, которые рядом", - призвал мэр города.
Как сообщал УНИАН, в Киеве зарегистрировано 705 случаев заболевания COVID-19, в частности за минувшие сутки заболел 61 киевлянин. На сегодняшний день выздоровели 30 человек.
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