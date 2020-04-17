КПП на въездах в Киев: стало известно, у скольких человек за сутки обнаружена повышенная температура

Людей с повышенной температурой не пропустили в Киев и рекомендовали вернуться домой, самоизолироваться и обратиться к врачам.

За сутки на блокпостах при въезде в столицу повышенную температуру тела выявили у 40 человек, которые пытались попасть в город.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом мэр Виталий Кличко сообщил во время онлайн-брифинга.

Он напомнил, что со вчерашнего дня усилен контроль и на въездах в столицу - водителям и пассажирам транспорта на основных въездах в Киев измеряют температуру тела.

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"Авто, следующие в город и в которых более трех человек проверяют медики и правоохранители. Такие ограничительные меры будут действовать до 22 часов воскресенья, 19 апреля", - отметил Кличко.

По его словам, за вчерашний день на въездах, где стоят посты, повышенную температуру тела выявили у 40 человек, шестерых из них осмотрели медики.

"Никто из этих людей в город не въехал, им были даны рекомендации вернуться домой, самоизолироваться и обратиться к врачам", - добавил мэр.

Как сообщал УНИАН, с 13.00 16 апреля на санитарно-пропускных пунктах при въезде в Киев медики начали проводить обязательную термометрию пассажиров и водителей.

Если температура выше 37,5 градусов и признаки ОРВИ, человека тестируют на наличие коронавирусной болезни и отправлять на самоизоляцию. Если температура тела превышает 38 градусов и если человек имеет симптомы ОРВИ, - вызывают скорую помощь для госпитализации больного.

16 апреля еще 61 киевлянин заболел COVID-19, всего в столице зарегистрировано 705 подтвержденных случаев заболевания.