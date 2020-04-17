Степанов: в Украине все тесты на COVID-19 являются бесплатными, а больницы на сегодня полностью обеспечены аппаратами ИВЛ

В случае злоупотреблений министр призвал обращаться на горячую линию Минздрава.

Все тесты на коронавирусную болезнь COVID-19 в Украине бесплатные.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время онлайн-брифинга.

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«Что касается тестирования на коронавирус, то они все бесплатные. Есть четкий алгоритм, каким образом делается тест на коронавирус, то есть при появлении соответствующих симптомов... система здравоохранения вам сделает бесплатно этот тест. Любое злоупотребление по этому поводу невозможно», - сказал министр.

В таких случаях Степанов призвал обращаться на горячую линию Минздрава.

Так же по словам Степанова, украинские больницы на сегодня полностью обеспечены аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ). По его словам, начиная с 1 марта, дополнительно закуплено и поставлено в больницы, куда госпитализируют больных COVID-19, 176 аппаратов искусственной вентиляции легких.

«Это количество постоянно увеличивается. Но сегодня мы полностью обеспечены аппаратами искусственной вентиляции легких», - подчеркнул министр.

Как сообщал УНИАН, 27 марта заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что в больницах, которые принимают больных COVID-19 первыми, есть около 350 аппаратов ИВЛ, в перепрофилированных больницах - почти 3,5 тысячи.

По состоянию на 9.00 17 апреля в Украине зарегистрировано 4 тыс. 662 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 125 летальных, 246 пациентов выздоровели. За сутки зафиксирован 501 новый случай.

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