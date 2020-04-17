В ВСУ за минувшие сутки зафиксирован новый случай коронавируса

Заболел военнослужащий одной из воинских частей Одесской области.

В Вооруженных Силах Украины уже зарегистрировано 29 случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, за минувшие сутки подтвержден один новый случай инфицирования.

Об этом сообщили в пресс-службе командования медицинских сил ВСУ по эпидемиологической обстановке в армии.

"На 7:00 17 апреля в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано 29 случаев заболевания острой респираторной болезню COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них 1 человек выздоровел и 2 летальных. На изоляции (в том числе самоизоляции) - 277 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток, - 24 человека", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что за сутки подтвержден один новый случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.

Указывается, что военнослужащий одной из воинских частей Одесской области с 13 апреля лечился в домашних условиях с диагнозом ОРЗ. 16 апреля в связи с ухудшением состояния здоровья, по желанию военного, был госпитализирован в инфекционную больницу города Одесса, тест ПЦР положительный. Состояние военного стабильное.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на 9:00 17 апреля зафиксировано 4662 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 125 летальных, 246 пациентов выздоровели.

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