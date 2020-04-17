Всем работающим с больными COVID-19 медикам могут начать делать тесты раз в пять дней

На сегодня медицинскому работнику проводится тест в случае появления симптомов заболевания COVID-19.

В Министерстве здравоохранения рассматривают возможность проведения тестирования на коронавирус один раз в пять дней всем медицинским работникам, которые работают с больными COVID-19.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время онлайн-брифинга.

«В целом алгоритм тестирования медицинских работников не отличается от алгоритма тестирования всех других граждан», - отметил министр.

То есть, по его словам, в случае появления соответствующих симптомов заболевания коронавирусом, медицинскому работнику сразу проводится тест.

«Но, в связи с существенным увеличением количества медицинских работников, заразившихся, пока мы рассматриваем возможность проведения тестирований один раз в пять дней всем медицинским работникам, которые работают с COVID-19», - сообщил Степанов.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки коронавирус обнаружен у 91 медицинского работника.