За сутки коронавирус обнаружен у более 90 медработников - Минздрав
За прошедшие сутки коронавирус обнаружен еще у 91 медицинского работника.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил во время онлайн-брифинга.
По его словам, за последние сутки ПЦР-тестами подтверждено инфицирование коронавирусом 501 человека, из них 31 ребенок и 91 медицинский работник.
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«Это новый антирекорд по заболевшим в сутки», - добавил министр.
Также, по словам Степанова, вчера были госпитализированы 156 человек, из них 11 детей и 12 медицинских работников.
Выздоровели за сутки 60 человек, из которых 3 детей и 19 медработников.
Степанов добавил, что за последние сутки было проведено 4 тыс. 730 тестов на коронавирус.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на 9:00 17 апреля в Украине зарегистрировано 4 тыс. 662 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 125 летальных, 246 пациентов выздоровели.
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