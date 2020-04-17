За сутки коронавирус обнаружен у более 90 медработников - Минздрав

Всего за последние сутки было проведено 4 тыс. 730 тестов на коронавирус.

За прошедшие сутки коронавирус обнаружен еще у 91 медицинского работника.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил во время онлайн-брифинга.

По его словам, за последние сутки ПЦР-тестами подтверждено инфицирование коронавирусом 501 человека, из них 31 ребенок и 91 медицинский работник.

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«Это новый антирекорд по заболевшим в сутки», - добавил министр.

Также, по словам Степанова, вчера были госпитализированы 156 человек, из них 11 детей и 12 медицинских работников.

Выздоровели за сутки 60 человек, из которых 3 детей и 19 медработников.

Степанов добавил, что за последние сутки было проведено 4 тыс. 730 тестов на коронавирус.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 9:00 17 апреля в Украине зарегистрировано 4 тыс. 662 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 125 летальных, 246 пациентов выздоровели.

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