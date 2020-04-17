Украина снова побила антирекорд: за сутки полтысячи новых случаев коронавируса (видео)
В Украине по состоянию на 9.30 17 апреля зафиксировано 4662 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 125 летальных, 246 пациентов выздоровело.
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Как сообщает Центр общественного здоровья Минздрава, за сутки был зафиксирован 501 новый случай коронавирусной болезни.
Сейчас коронавирусная болезнь выявлена:
- Винницкая область — 296 случаев;
- Волынская область — 122 случая;
- Днепропетровская область — 89 случаев;
- Донецкая область — 12 случаев;
- Житомирская область — 177 случаев;
- Закарпатская область — 150 случаев;
- Запорожская область — 118 случаев;
- Ивано-Франковская область — 427 случаев;
- Кировоградская область — 218 случаев;
- г. Киев — 705 случаев;
- Киевская область — 253 случая;
- Львовская область — 203 случая;
- Луганская область — 9 случаев;
- Николаевская область — 22 случая;
- Одесская область — 93 случая;
- Полтавская область — 41 случай;
- Ровенская область — 240 случаев;
- Сумская область — 81 случай;
- Тернопольская область — 353 случая;
- Харьковская область — 56 случаев;
- Херсонская область — 51 случай;
- Хмельницкая область — 38 случаев;
- Черновицкая область — 759 случаев;
- Черкасская область — 137 случаев;
- Черниговская область — 12 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 17 апреля 2020 года в Центр поступило 1137 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 15448 сообщений о подозрении на COVID-19.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 16 апреля в Украине был подтвержден 4 161 случай COVID-19, скончались 116 человек, выздоровели – 186.
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