Украина снова побила антирекорд: за сутки полтысячи новых случаев коронавируса (видео)

За сутки зафиксирован 501 новый случай COVID-19.

В Украине по состоянию на 9.30 17 апреля зафиксировано 4662 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 125 летальных, 246 пациентов выздоровело.

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Как сообщает Центр общественного здоровья Минздрава, за сутки был зафиксирован 501 новый случай коронавирусной болезни.

Сейчас коронавирусная болезнь выявлена:

Винницкая область — 296 случаев;

Волынская область — 122 случая;

Днепропетровская область — 89 случаев;

Донецкая область — 12 случаев;

Житомирская область — 177 случаев;

Закарпатская область — 150 случаев;

Запорожская область — 118 случаев;

Ивано-Франковская область — 427 случаев;

Кировоградская область — 218 случаев;

г. Киев — 705 случаев;

Киевская область — 253 случая;

Львовская область — 203 случая;

Луганская область — 9 случаев;

Николаевская область — 22 случая;

Одесская область — 93 случая;

Полтавская область — 41 случай;

Ровенская область — 240 случаев;

Сумская область — 81 случай;

Тернопольская область — 353 случая;

Харьковская область — 56 случаев;

Херсонская область — 51 случай;

Хмельницкая область — 38 случаев;

Черновицкая область — 759 случаев;

Черкасская область — 137 случаев;

Черниговская область — 12 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 17 апреля 2020 года в Центр поступило 1137 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 15448 сообщений о подозрении на COVID-19.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 16 апреля в Украине был подтвержден 4 161 случай COVID-19, скончались 116 человек, выздоровели – 186.

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