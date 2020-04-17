Воздух в Киеве: 10 советов от Комаровского, когда на улице дым

Пылевая буря и дым из Чернобыля значительно ухудшили состояние воздуха как в Киеве, так и далеко за его границами.

Вчера днем в Киеве началась пылевая буря. Причиной тому стали сильный ветер и низкий уровень грунтовых вод из-за бесснежной зимы. Вечером столицу накрыл дым от пожаров в Чернобыле и Житомирской области. Киевлян просили не выходить из дома и не открывать окна.

Сегодня ситуация остается прежней. По состоянию на утро пятницы Киев занимает первое место в рейтинге городов мира по загрязнению воздуха. Индекс качества воздуха в столице составляет 163 пункта, при норме до 50. Тяжелый воздух ощутим даже в 200-километрах от Киева.

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Известный украинский врач Евгений Комаровский дал несколько советов, как вести себя, когда на улице дым, пыль и дышать тяжело:

1. Всячески сокращайте время пребывания вне помещения. Если дела-нужда-работа все-таки выгнали вас из дома, избегайте физических нагрузок, дышите носом, постарайтесь не совершать глубоких вдохов. По возможности закрывайте волосы головным убором.

2. Отложите утренние пробежки до лучших времен — скоро пронесет, в смысле унесет.

3. Войдя в дом, сразу переоденьтесь и примите душ.

4. В помещении всё закрыть. Всё — двери-окна-форточки-балкон. Всё! Кондиционер включить (надеемся, фильтр вы меняли согласно правилам эксплуатации данного прибора). Если имеется бытовой очиститель воздуха — конечно же включить. Если его нет, но есть деньги — купить и включить. Если в вашем регионе дым за окном появляется регулярно — включить в план обязательных покупок очиститель воздуха. Но не теряйте чувства меры — в конце концов, всегда можно высунуть нос на балкон (вариант — в окно) и определить, где легче дышать — в доме или на улице. Если на улице легче, так идите гулять и не забудьте проветрить помещение.

5. Поддерживать в доме нормальную относительную влажность воздуха 40–70 %. Помните: в сухом воздухе вы постоянно вдыхаете пылевые частицы, а в воздухе нормальной влажности они оседают на пол. Как поддерживать влажность? Включить увлажнитель, помыть пол, открыть закрытый аквариум, походить по дому с пульверизатором, развесить влажные полотенца и т.д.

6. Способность дыхательных путей останавливать и удалять находящиеся во вдыхаемом воздухе нежелательные вещества определяется состоянием слизистых оболочек, которые ни в коем случае не должны пересыхать!!! Много пить (через «не хочу»). Регулярно закапывать нос солевыми растворами. Проще всего развести 1 чайную ложку соли в 1 литре кипяченой воды и полученным раствором регулярно увлажнять доступные слизистые оболочки: капать в нос, протирать глаза, полоскать рот.

7. Избегайте любых действий, способных дополнительно испортить воздух, — не надо жарить рыбу, зажигать ароматические свечи и камины. По этой же причине по возможности предпочтите электрическую печь газовой. Отложите на потом уборку с использованием пылесоса. Мужика с сигаретой — гнать из дома поганой метлой.

8. Если у вас (вашего ребенка) имеются хронические болезни легких (бронхиальная астма например), обсудите с врачом необходимость дополнительного приема лекарств (коррекцию доз).

9. Не пытайтесь самостоятельно бороться с последствиями вдыхания дыма (кашель, чиханье, конъюнктивит) посредством таблеток. Особо опасны любые «лекарства от кашля». Много кашляете — много пейте, и бегом к доктору.

10. Маска, способная реально защитить, стоит огромных денег и купить ее очень сложно. Большинство бумажных и тканевых масок, а также строительные респираторы могут остановить лишь крупные пылевые частицы, но обезвредить дым они не в состоянии. Их применение — это психотерапия: дескать, «я себя спасаю». Тем не менее марлевая маска, смоченная водой, является реальным способом увлажнения слизистых оболочек, и ее применение вне помещения вполне целесообразно.

Как сообщал УНИАН, вечером 16 апреля Киев возглавил рейтинг городов мира с самым грязным воздухом, составленный компанией IQAir. В КГГА призвали жителей столицы не выходить из дома и закрыть окна из-за обнаружения в воздухе продуктов горения. Их причиной стали пожары в Чернобыльской зоне и окружающих регионах, а также северо-западный ветер.