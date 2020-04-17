В Черновицкой области за сутки коронавирус выявили у 96 человек

Всего в Черновицкой области 758 зараженных коронавирусом, из них 11 человек скончались.

В Черновицкой области в четверг, 16 апреля, зафиксировали 96 новых случаев заражения COVID-19.

Об этом вечером в четверг сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook.

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Отмечается, что среди инфицированных больше всего жителей Черновцов − 35 человек. Еще 20 человек из Хотинского района, 18 − из Глыбоцкого.

Общее количество зараженных в Черновицкой области достигло 758 человек, из них 11 скончались и 25 выздоровели.

Также коронавирус подтвердили у семи священнослужителей, еще у двоих − подозрение. Также 12 священников контактировали с инфицированными и находятся на самоизоляции.

"В инфекционных отделениях медицинских учреждений Черновицкой области осталось еще 138 коек, поэтому сейчас готовят дополнительные госпитальные базы для больных, в частности, в Выжницкой ЦРБ", − подчеркнул глава ОГА.

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