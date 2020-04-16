Коронавирус: смертность, кто умирает от COVID-19 чаще всего

Опасный вирус активно распространяется по миру и забирает новые жизни.

В результате осложнений, вызванных болезнью COVID-19, в Украине по состоянию на 16 апреля умерли 116 человек. За последние сутки, согласно данным Министерства здравоохранения, зафиксированы 8 летальных случаев.

Среди умерших от коронавируса преобладают лица в возрасте от 50 лет.

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Всего в Украине в настоящее время зафиксирован 4 161 лабораторно подтвержденный случай заболевания острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

Смертность от SARS-CoV-2 выше, чем от гриппа, особенно от сезонного гриппа. Имеющиеся в настоящее время данные показывают, что коэффициент летальности (число зарегистрированных смертей, поделенное на зарегистрированные случаи) составляет 3-4%, частота смертей от инфекции (число зарегистрированных смертей, поделенное на количество инфекций) будет ниже. Для сезонного гриппа летальность обычно значительно ниже – 0,1%. Однако летальность, отмечают в Минздраве, в значительной мере зависит от доступности и уровня оказания медицинской помощи.

Кроме того, для COVID-19 текущие исследования показывают, что риск развития тяжелой инфекции повышают старший возраст и имеющиеся сопутствующие заболевания. В частности, у большинства из умерших в Украине были также такие болезни, как тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевание почек, легких и ожирения.

Как сообщал УНИАН, между тем число инфицированных коронавирусом в мире превысило 2 миллиона человек. От начала пандемии скончались уже более 128 тысяч человек.