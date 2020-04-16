В Одесской области число больных COVID-19 выросло на 20 человек, всего – 93 зараженных
В Одесской области за сегодня количество инфицированных COVID-19 увеличилось на 20 человек.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый.
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По его словам, в четверг вечером пришли новые данные из государственного учреждения "Одесский областной лабораторный центр Минздрава Украины" - сегодня официально подтверждены еще 20 случаев заболевания.
С утра количество инфицированных возросло с 73 до 93 человек.
По данным главы ОГА, новые заболевшие - два одессита, 1949 г. р. и 1998 г. р., двенадцать жителей города Подольска в возрасте от 31 до 67 лет, три жителя города Черноморска в возрасте от 57 до 87 лет и 24-летний мужчина в городе Арциз.
"Также - 46-летний пациент в Ананьевском районе и 61-летний - в Саратском районе… За неделю количество пациентов увеличилось вдвое. Вирус распространяется дальше", - акцентировал Куцый.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 16 апреля в Одесском регионе инфицирование COVID-19 было подтверждено у 73 человек.
В Украине по состоянию на утро 16 апреле зафиксирован 4 161 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 116 летальных, 186 пациентов выздоровели.
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