В Харьковской области – новая вспышка коронавируса

Новые инфицирования зарегистрировали после смерти от COVID-19 местной жительницы, у которой было много контактов.

В селе Высокополье на Харьковщине зарегистрировали новую вспышку распространения коронавируса. Причиной могла быть умершая инфицированная женщина, которая еще в выходные ходила в церковь и контактировала с односельчанами.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер во время заседания.

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По его словам, в тамошнем селе по состоянию на 17:00 обнаружили 9 новых случаев инфицирования. Ныне населенный пункт планируют закрыть на карантин, усилив ограничительные меры.

Новые инфицирования зарегистрировали после смерти от COVID-19 местной жительницы, которая, как утверждает Кучер, контактировала с большим количеством людей, поскольку продавала свечи и выходные посещала церковь.

Всего в области уже 54 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, 113 подозрений.