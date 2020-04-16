Кличко рассказал, где в Киеве больше всего больных коронавирусом (карта)

В столице сейчас больше всего больных COVID-19 в Печерском и Дарницком районах.

В Киеве сейчас больше всего больных COVID-19 в Печерском и Дарницком районах - соответственно 184 и 105 случаев подтвержденного диагноза.

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Такие данные указаны на карте оперативных данных по заболеваемости в районах Киева, которую обнародовал мэр Виталий Кличко в Facebook.

На эти два района приходится почти половина всехвыявленных на сегодня в столице больных (всего в городе 644 случая).

По остальным 8 районах города зафиксировано: по 67 случаев в Шевченковском и Соломенском районах: 47 – в Голосеевском; 46 - в Днепровском; 40 - в Деснянском; 33 - в Оболонском; 28 – в Подольском и 27 – в Святошинском.

По информации городских властей, в столице в целом на сегодня, 16 апреля, зафиксировано 644 лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом, из которых 12 человек вылечились, 12 - умерли.

Как сообщал УНИАН, неделю назад, по состоянию на 9 апреля, в Киеве было выявлено 335 больных COVID-19 и больше всего инфицированных было так же в Печерском районе - 78 человек.

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