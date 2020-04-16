В Ивано-Франковской области у трех священников подтвердили коронавирус

Всего в области с подозрением на COVID-19 к медикам обратилось восемь священников.

На Ивано-Франковщине у трех священников подтвердили COVID-19.

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Об этом сегодня на онлайн-брифинге сообщил и.о. председателя Ивано-Франковской облгосадминистрации Виталий Федорив.

По его словам, лабораторно подтвержден диагноз COVID-19 у трех священников.

Федоров отметил, что всего в области с подозрением на коронавирус к медикам обратилось восемь священников.

«Шесть священников проходят лечение в медучреждениях, а двое находятся на самоизоляции дома», - добавил чиновник.

В Ивано-Франковской области по состоянию на 16 апреля инфицирован коронавирусом 401 человек, 18 выздоровели и 31 умер.

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