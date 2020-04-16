В Днепропетровской области зафиксированы новые случаи коронавируса

В частности, в области лабораторно обследовано 1839 человек, официально подтверждена болезнь у 88 человек.

В Днепропетровской области зарегистрированы шесть новых случаев заболевания коронавирусом.

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В частности по три жителя заболели в Днепровском районе и Каменском, сообщает пресс-служба Днепропетровской областной госадминистрации.

В частности, в области лабораторно обследовано 1839 человек. "На сегодня официально подтверждена болезнь у 88 человек. В Днепре зарегистрировано 24 случая", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Украине уже более 4 тысяч больных COVID-19. За сутки было зафиксировано 397 новых случаев коронавирусной болезни. В Украине по состоянию на утро 16 апреля зафиксирован 4161 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 116 летальных, 186 пациентов выздоровело.