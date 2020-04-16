На Львовщине женщина скрыла контакт с заробитчанкой и заразила коронавирусом врачей (видео)

58-летняя женщина, которой неделю лечили пневмонию в районной больнице, скрыла, что общалась с родственницей, которая вернулась из Италии.

Во Львовской области из-за одной больной, которая скрыла контакт с заробитчанкой, врачи, медсестры и другие пациенты целого отделения вынуждены были пойти на обсервацию, потому что уже есть подтвержденные 4 инфицирования от нее.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

58-летняя женщина, которой неделю лечили пневмонию в районной больнице, скрыла, что общалась с родственницей, которая вернулась из Италии. На новый коронавирус пациентку обследовали, только когда болезнь осложнилась. Анализ показал наличие вируса, поэтому женщину перевели в инфекционную больницу, там она умерла.

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Впоследствии выяснилось, что она заразила соседку по палате в районной больнице. А сегодня стало известно, что коронавирус нашли еще у двух тамошних медсестер и одного пациента. Зараженных может быть больше, говорят в лаборатории, потому что у нескольких обследованных результат анализа сомнительный, его перепроверят.

Все отделения, где была зараженная пациентка, отправили на обсервацию.