Изменение погоды: эксперты рассказали, как побороть дискомфорт людям с метеозависимостью (видео)

Резкие скачки апрельской погоды особенно ощутимые для людей с метеозависимостью.

Крутой нрав апрельской погоды. От заморозков ночью до плюс 20 днем. Последнюю неделю собрал температурные показатели, которые присущи всем четырем временам года. Такие резкие скачки особенно ощутимые для людей с метеозависимостью.

Эксперты рассказали, как во время карантина минимизировать дискомфорт, вызванный капризами погоды.

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Об этом говорится в сюжете ТСН.

Особенно остро симптомы метеозависимости ощущаются осенью и весной: мигрень, зубная боль, нарушения координации, зрения - все это присуще людям, которые реагируют на изменение погоды.

Одно из средств борьбы с метеозависимостью - прогулки на свежем воздухе. Поэтому во время карантина переносить болезнь стало сложнее.

Метеозависимость - это чувствительность организма на смену температуры, влажности и атмосферного давления. Чтобы минимизировать ее негативное влияние, медики советуют придерживаться комплекса мероприятий. Большинство из них доступны даже в условиях изоляции.

"Нормальный сон в хорошо проветренном помещении. Спать ложиться лучше до полуночи. Не курить, или хотя бы минимизировать на некоторый период. Обязательно заниматься физической нагрузкой. Не злоупотреблять алкоголем", - советует врач-терапевт-кардиолог Марина Крапивнер.

Однако, каждый случай уникален. Все зависит от особенностей организма и возраста человека. Кто-то снимает симптомы исключительно таблетками. А кому-то достаточно выпить горячего напитка.

"Действительно очень помогает горячий чай или кофе, и сон", - говорит метеозависимая Алла Стоянова.

А еще облегчить головную боль могут домашние любимцы.

Ближайшую неделю в Украине не прогнозируют резких перепадов температуры. Погода сохранится облачная и теплая.