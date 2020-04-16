Изменение погоды: эксперты рассказали, как побороть дискомфорт людям с метеозависимостью (видео)
Крутой нрав апрельской погоды. От заморозков ночью до плюс 20 днем. Последнюю неделю собрал температурные показатели, которые присущи всем четырем временам года. Такие резкие скачки особенно ощутимые для людей с метеозависимостью.
Эксперты рассказали, как во время карантина минимизировать дискомфорт, вызванный капризами погоды.
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Об этом говорится в сюжете ТСН.
Особенно остро симптомы метеозависимости ощущаются осенью и весной: мигрень, зубная боль, нарушения координации, зрения - все это присуще людям, которые реагируют на изменение погоды.
Одно из средств борьбы с метеозависимостью - прогулки на свежем воздухе. Поэтому во время карантина переносить болезнь стало сложнее.
Метеозависимость - это чувствительность организма на смену температуры, влажности и атмосферного давления. Чтобы минимизировать ее негативное влияние, медики советуют придерживаться комплекса мероприятий. Большинство из них доступны даже в условиях изоляции.
"Нормальный сон в хорошо проветренном помещении. Спать ложиться лучше до полуночи. Не курить, или хотя бы минимизировать на некоторый период. Обязательно заниматься физической нагрузкой. Не злоупотреблять алкоголем", - советует врач-терапевт-кардиолог Марина Крапивнер.
Однако, каждый случай уникален. Все зависит от особенностей организма и возраста человека. Кто-то снимает симптомы исключительно таблетками. А кому-то достаточно выпить горячего напитка.
"Действительно очень помогает горячий чай или кофе, и сон", - говорит метеозависимая Алла Стоянова.
А еще облегчить головную боль могут домашние любимцы.
Ближайшую неделю в Украине не прогнозируют резких перепадов температуры. Погода сохранится облачная и теплая.