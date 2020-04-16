Киевская больница №6 прекратила прием новых пациентов

У 15 медицинских работников этого заведения обнаружили COVID-19.

Киевская городская клиническая больница № 6 прекратила прием новых пациентов, но продолжает оказывать помощь ранее госпитализированным.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом мэр Виталий Кличко сообщил во время онлайн-брифинга, комментируя ситуацию в "Медгородке". "Что касается информации, которая появилась в СМИ о якобы закрытии городской больницы № 6. Медучреждение продолжает оказывать помощь пациентам, которые ранее были госпитализированы в ургентном порядке. В том числе и с пневмониями. Но новых пациентов сегодня не принимает. Да, среди медиков, заболевших за это время в столице, есть медики из шести больницы - 15 медработников. Большинство из них лечатся дома под контролем врачей", - сказал Кличко.

По его словам, в стационарах киевских больниц сегодня лечатся в общем 19 медицинских работников, у которых обнаружили COVID-19. Еще 179 медиков, контактировавших с пациентами, больными COVID-19, находятся на самоизоляции, в частности это работники отделений, где лечились пациенты с пневмониями, у которых затем обнаружили COVID-19.

"Напомню, сейчас всех киевлян с диагнозом "пневмония" обязательно тестируют на коронавирус. А во всех медицинских учреждениях, откуда врачей отправили на самоизоляцию или лечение, провели противоэпидемические мероприятия и приостановили ургентную госпитализацию в эти медицинские учреждения. Все медики, которые контактировали с больными, проходят обязательное ПЦР-тестирование на COVID-19", - подчеркнул Кличко.