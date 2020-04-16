В Черниговской области все определенные места обсервации оказались непригодными

Областные власти считают, что система самоизоляции в регионе работает эффективно.

В Черниговской области все четыре определенные заведения обсервации в условиях распространения коронавируса оказались непригодными для использования из-за несоответствия необходимым требованиям.

Об этом сообщил заместитель председателя ОГА, руководитель работ по ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с распространением коронавируса, Андрей Подорван.

По его словам, был определен предварительный перечень заведений, предназначенных для обсервации. Это два санатория - «Пролисок» и «Зеленый гай» и два медучреждения - областной центр радиационной защиты и областной госпиталь ветеранов войны. В целом они рассчитаны на 362 места.

Согласно заключениям Черниговского лабораторного центра и Главного управления Госпродпотребслужбы в области, эти заведения не вполне соответствуют требованиям, предъявляемым к обсерваторам. Прежде всего, в них отсутствуют системы обеззараживания стоков, а также комнаты не оборудованы душевыми кабинами и санузлами.

«Поселять людей в условия, не соответствующие необходимым требованиям, рисковать их жизнью и здоровьем мы не имеем права», - прокомментировал Подорван. По его словам, владельцы частных гостиниц категорически отказались от использования заведений для обсервации (изоляции) лиц, поскольку в гостиницах невозможно обеспечить соответствующее медицинское наблюдение и соблюдение временных рекомендаций.

Подорван уточнил, что председатель ОГА Андрей Прокопенко уже поручил подготовить калькуляцию стоимости работ, необходимых для обустройства объектов в соответствии с ключевыми требованиями к обсервационным центрам, чтобы провести там ремонтные работы. Лабораторному центру Минздрава, а также управлению здравоохранения облгосадминистрации поручено провести дополнительные проверки специализированных учреждений, которые пригодны для обсервации. Также Подорван добавил, что в облгосадминистрации ищут варианты обеспечения обсервации, ведут переговоры с частными отелями и санаториями.

В то же время в ОГА отметили, что система самоизоляции в области работает достаточно эффективно. При пересечении границы из иностранных государств жители области заполняют необходимую памятку - информация передается в полицию и областной лабораторный центр Минздрава. Бдительность проявляют и местные жители, которые обращаются в полицию или органы власти, если те, кто вернулся из-за границы, не соблюдают условий самоизоляции.

Сейчас в Черниговской области на самоизоляции после возвращения из иностранных государств или контактов с инфицированными коронавирусом находятся 1062 человека (в том числе 938 - после возвращения из-за границы), около 2 тысяч человек уже сняты с самоизоляции.

Всего в Черниговской области лабораторно подтверждено 12 случаев COVID-19, в том числе один летальный. Двое пациентов выздоровели.