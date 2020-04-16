Ионинский монастырь в Киеве могут закрыть на карантин из-за больных с коронавирусом

В монастыре зафиксировано три случая заражения коронавирусом.

В столичном Ионинском монастыре (УПЦ МП) зафиксированы первые случаи заболевания коронавирус, его могут закрыть на карантин.

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Об этом на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Там сегодня работают санитарные врачи. И мы рассматриваем вопрос его закрытия на карантин", - отметил он.

По словам Кличко, в Киево-Печерской Лавре, которая уже закрыта на карантин, продолжаются противоэпидемические мероприятия.

Накануне сообщалось, что в Ионинском монастыре зафиксировано три случая заражения коронавирусом.

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