Вспышка коронавируса в Киево-Печерской Лавре: более 30 служителей проверяют на инфицирование COVID-19

В Киево-Печерской Лавре, которую закрыли на карантин, продолжаются противоэпидемические мероприятия.

Еще 32 служителей Киево-Печерской Лавры проверяют на инфицирование коронавирусом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

"В Киево-Печерской Лавре, которую закрыли на карантин, продолжаются противоэпидемические мероприятия. Также медики контролируют состояние больных с легкой формой вируса, которые лечатся на самоизоляции на территории Лавры. Всех служителей осматривают ежедневно. При необходимости - госпитализируют. Вчера отобрали еще 32 образца на тестирование и отправили их в лабораторию. Результаты тестов должны быть сегодня", - сказал Кличко.

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Как сообщал УНИАН, 14 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Киево-Печерской Лавре подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19 у почти 100 человек.

Умерли уже три монаха, а настоятель лавры митрополит Павел, у которого ранее заподозрили COVID-19 и находившийся в самоизоляции, из-за ухудшения самочувствия госпитализирован.

15 апреля Кличко сообщил, что в Киево-Печерской Лавре зарегистрировали еще один случай заболевания COVID-19 и в Ионинском монастыре - три. Кроме того, госпитализировали одну монахиню и двух учащихся духовной семинарии. Был осуществлен забор образцов на ПЦР-тестирование у 20 человек из семинарии.

По его словам, в Лавре провели усиленную дезинфекцию всех зданий.