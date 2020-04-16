Сразу четверо: в Кировоградской области выздоровели первые пациенты с коронавирусом

Результаты ПЦР-теста трех мужчин и женщины оказались отрицательными.

В Кировоградской области выздоровели первые четыре пациента с коронавирусом.

Как сообщил председатель Кировоградской ОГА Андрей Балонь, результаты второго тестирования вчера, 15 апреля, подтвердили выздоровление первых четырех пациентов.

«Выздоровели женщина из села Марьевка Компаниевского района и мужчина из села Палеевка Маловысковского района, которые находились на госпитализации в областной больнице. Сейчас люди будут продолжать лечиться по основным заболеваниям», - отметил чиновник.

Также, по его словам, победил болезнь и врач из областной больницы, который вскоре вернется к работе. Кроме того, вылечился мужчина из Кропивницкого, который находился на госпитализации в Центральной городской больнице в Кропивницком.

Балонь добавил, что по состоянию на 16 апреля в Кировоградской области лабораторным методом подтверждено 198 случаев коронавируса, из них 9 с летальным исходом.