В Киеве приостановили госпитализацию больных в городскую больницу №6 из-за обнаруженного COVID-19
В Киеве приостановлена ургентная госпитализация больных в городскую больницу №6 (Медгородок) из-за обнаруженного у нескольких врачей и пациентов коронавируса.
Об этом сообщила руководитель пресс-службы Департамента здравоохранения Киевской горгосадминистрации Наталия Вишневская.
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По ее словам, в медучреждении проходили лечение больные с пневмонией и после того, как их протестировали на коронавирусную инфекцию, оказалось, что у нескольких положительный результат.
«У некоторых пациентов в 6-й больнице обнаружили COVID-19. Их перегоспитализировали в инфекционное отделение, и всем врачам, которые так или иначе имели контакты с пациентами, сделали ПЦР-тесты. У нескольких врачей результаты оказались положительными, они сейчас на самоизоляции, лечатся амбулаторно», - сказала Вишневская.
Всего положительные тесты подтвердились у 15 человек из числа медперсонала.
Вишневская отметила, что все отделения больницы продолжают работать, госпитализированные больные продолжают лечение.
«Все отделения работают, но пока не ургентируют. В больнице пока приостановлена ургентная госпитализация. Всем пациентам также сделаны ПЦР-тесты, все они под контролем находятся и проходят дальнейшее лечение, никого домой не отправляли. Здоровые врачи, у которых ПЦР-тесты не выявили коронавирус, продолжают ходить на работу, лечить пациентов», - заявила Вишневская.
Она добавила, что в этой больнице усилены противоэпидемические мероприятия.
«Но это не вчера случилось. Это уже продолжается определенный период. И это нормальная ситуация, потому что человека, например, с аппендицитом могут привезти в любой больнице, а потом у него окажется COVID-19», - отметила Вишневская.
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