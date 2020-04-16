В Минздраве объяснили, как будут распределять по регионам лекарства от COVID-19 с недоказанной эффективностью

К препаратам с недоказанной эффективностью против коронавируса относится, в частности, гидроксихлорохин.

Средства с недоказанной эффективностью против коронавірусної болезни, которые есть в украинском протоколе лечения, будут распределять по регионам по двум основными критериями – количеству больных и количеству населения.

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Об этом на брифинге 16 апреля рассказал глава Министерства здравоохранения Максим Степанов.

"Это распределение ведется в зависимости от количества заболеваний COVID-19. Во-вторых, в зависимости от количества населения, которое живет в том или ином регионе", – цитирует слова Степанова «Украинская правда».

По словам Степанова, в Минздраве создали резерв лекарств, который будут использовать, если регионы дополнительно потребуют определенных препаратов.

К препаратам с недоказанной эффективностью против коронавируса относится, в частности, гидроксихлорохин, который будет применяться и в Украине.

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