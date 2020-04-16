В Минздраве рассказали, когда снова станет возможным лечение украинцев за границей

Министерство здравоохранения постоянно держит на контроле вопрос о возможности лечения украинцев за рубежом.

Министерство здравоохранения Украины возобновит отправку украинцев на лечение за границу в условиях карантина, если принимающие страны снимут соответствующие ограничения, введенные с целью противодействия распространению коронавируса в мире.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр здравоохранения Максим Степанов сказал во время онлайн-брифинга.

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В частности, его спросили, как люди, которые нуждаются в лечении за границей, могут получить помощь.

Министр отметил, что количество людей, которые ежегодно получат лечение за границей, увеличивается. Также увеличивается сумма средств, выплачиваемая для программы лечения украинских граждан за рубежом.

«За 5 лет эти цифры выросли с 388 млн грн до 1 млрд грн. Сейчас в условиях карантина, прежде всего, в связи с ограничениями, которые принимающая сторона осуществила по приему наших пациентов, выезд наших граждан на лечение за границу очень ограничен», - сказал Степанов.

При этом министр подчеркнул, что Минздрав постоянно рассматривает все заявки, которые подают украинские граждане на оплату лечения за рубежом, и работает в обычном режиме по рассмотрению этих заявок.

«Последняя такая комиссия состоялась вчера, где было принято решение в отношении 79 пациентов. В то же время, граждане, которые уже находятся за границей, им оплачивается соответствующее лечение, если есть такая возможность, и если они уже лечатся», - заявил Степанов.

Он добавил, что Минздрав следит за текущей ситуацией.

«Как только принимающие стороны откроют такую ​​возможность по приему наших больных, если такая возможность будет в условиях карантина, то Министерство здравоохранения будет делать все, чтобы наши граждане попали на лечение за границу. Это находится на постоянном контроле, и мы ищем возможности, чтобы наши люди получили соответствующее лечение», - заявил Степанов.