В Одесской области коронавирус обнаружили у двух сотрудников Пенсионного фонда

Отделение Пенсионного фонда закрыли, в помещении проведена санитарная обработка.

В городе Беляевка Одесской области COVID-19 диагностирован у двоих сотрудников местного отделения Пенсионного фонда Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый.

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Он отметил, что, по состоянию на 9:00 четверга, 16 апреля, Одесский областной лабораторный центра Минздрава подтвердил еще 3 случая заболевания коронавирусом.

В частности, заболела 54-летняя жительница Ширяевского района, недавно вернувшаяся в Украину из-за границы.

Двое других инфицированных - 42-летняя работница отделения Пенсионного фонда в Беляевке и ее 20-летний сын.

«Ранее болезнь была обнаружена у супруга и коллеги пациентки», - сообщил Куцый.

По его словам, отделение Пенсионного фонда закрыли, в помещении проведена санитарная обработка.

Председатель ОГА подчеркнул, что в настоящее время коронавирус зафиксирован в 6 городах и 8 районах Одесской области.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Одессы, по данным на сегодняшнее утро, на стационарном лечении в Одесской городской клинической инфекционной больнице находятся 22 пациента с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19, из них 10 — жители Одессы.

За прошедшие сутки в инфекционную больницу поступили 24 человека с подозрением на COVID-19.

Из общего числа инфицированных, госпитализированных в указанную больницу Одессы, два человека находятся в тяжелом состоянии (возраст пациентов – 94 года и 61 год). Как отмечается, к аппаратам искусственной вентиляции легких они пока не подключены.

Также 19 пациентов находятся в городской больнице в состоянии средней тяжести, один — в удовлетворительном состоянии.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 16 апреля, в Одесском регионе было зарегистрировано 73 случаев инфицирования COVID-19.

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