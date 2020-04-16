Минздрав занимается вопросом своевременного обеспечения больных лекарствами, в том числе детей-эпилептиков

В Украине на сегодняшний день 20 тыс. детей, больных эпилепсией.

Министерство здравоохранения Украины занимается вопросом своевременного обеспечения больных лекарствами, в том числе детей-эпилептиков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил во время онлайн-брифинга.

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Министр отметил, что проблемы обеспечения больных лекарственными средствами, которые производятся за рубежом, накапливались годами.

По его словам, Минздрав сейчас занимается вопросами своевременного обеспечения лекарствами людей, которые больны теми или иными заболеваниями. "Многие препараты, используемые для лечения той или иной болезни, были не зарегистрированы в Украине. И часто родители, если мы говорим об эпилепсии, привозили эти лекарства из-за границы", - сказал Степанов.

"На сегодняшний день у нас, в Украине, 20 тыс. детей больны эпилепсией. Мы занимаемся сейчас вопросами завоза (лекарств), в том числе по этой категории пациентов, разговариваем с нашими импортерами, какая им нужна помощь от Министерства здравоохранения для того, чтобы обеспечить больных этими лекарствами", - сказал Степанов.

"Есть соответствующие генерики, которые производятся нашими производителями, которые могут быть альтернативой этим лекарственным средствам", - заявил министр.

Он заверил, что происходит работа по каждому конкретному случаю по обеспечению лекарственными средствами.

Как сообщал УНИАН, Министерство здравоохранения Украины запускает информационную кампанию по сдаче донорской крови в условиях карантина.