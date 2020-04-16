Медики отвергают псевдолекарство "Протефлазид" и не будут лечить им коронавирус

Производитель «Протефлазида» компания «Экофарм» безуспешно пытается пристроить этот препарат в медицинские учреждения страны для того, чтобы этим спиртовым раствором на травах «коронавирус лечили».

Впрочем, медики отвергают применение этого средства для лечения серьезной болезни. Об этом пишет издание «Буквы».

История чудо-средства под названием «Протефлазид» началась за 20 лет до вспышки эпидемии нового коронавируса в Китае. Все эти годы 96%-ная спиртовая настойка щучки и вейника исправно продается в украинских аптеках и обещает исцеление от широкого спектра хворей: от ОРВИ и герпеса до гепатитов и даже ВИЧ, отмечают журналисты. При этом препарат за два десятилетия так и не стал объектом изучения респектабельных лабораторий, не включен ни в один международный протокол лечения и имеет хождение лишь в Украине, России, Белоруси и некоторых других странах СНГ.

«При этом МОЗ Украины не включает препарат в число рекомендованных и еще в 2013 году отнес его к категории лекарств с недоказанной эффективностью. Простым языком такие пилюли называют фуфломицином», - подчеркивает автор материала.

Как отмечается в статье, с началом пандемии коронавируса, в «Экофарме» не пожелали пропускать «окно возможностей» и избрали тактику обработки главврачей и местной власти.

«Когда в Новых Санжарах проходила обсервацию первая эвакуированная из Китая группа, замдиректора «Экофарм» Александр Гриневич торжественно вручил главному врачу Новосанжарской больницы коробку с «Протефлазидом». Дальше, если верить Гриневичу, удалось облагодетельствовать больницу в Черновцах. Настоящий скандал на днях разразился во Львове, где «Экофарму» удалось убедить больницу скорой медицинской помощи принять в дар небольшую партию «Протефлазида». В своем пресс-релизе компания утверждала, что выделяют его в качестве гуманитарной помощи в ответ на просьбу городских властей и учреждений здравоохранения Львова для борьбы с эпидемией коронавируса», - пишет автор материала.

Тем не менее, массового эффекта добиться не удалось. Никто из авторитетных главврачей и больших областных больниц принимать «Протефлазид» и бесплатно рекламировать препарат не спешил. В частности, мэр Львова Андрей Садовый заявил, что полученную от «Экофарм» партию «Протефлазида» отошлют назад производителю.

«Ни о какой связи с подготовкой больниц города к действиям в условиях эпидемии COVID-19 речи не шло», - отметил он.

О «Протефлазиде» как сомнительном лекарстве от множества болезней неоднократно писали в СМИ. Препарат, представляющий собой 96%-ную спиртовую настойку на травах, специалисты называют типичным «фуфломицином».