За сутки коронавирусом заболели 29 детей, троих госпитализировали - Минздрав

За последние сутки проведено 4 тысячи 475 тестирований на коронавирус.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что за последние сутки в Украине COVID-19 заболели 29 детей, из них троих госпитализировали.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время онлайн-брифинга.

"Заболели COVID-19 за последние сутки 397 человек, из них - 29 детей и 104 медицинских работника. Госпитализированы 87 человек, из них - 3 детей и 12 медицинских работников. Выздоровели 43 человека, из них - один медицинский работник. Умерли за сутки 8 человек", - сказал Степанов.

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По его словам, за последние сутки проведено 4 тыс. 475 тестирований. Больше всего за последние сутки выявлено случаев инфицирования в Черновицкой области - 73 человека.

Как сообщал УНИАН, в Украине уже подтверждено 4 161 случай COVID-19, умерли 116 человек, выздоровели - 186.

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