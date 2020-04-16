В ВCУ за сутки подтверждено 5 новых случаев заболевания COVID-19

На изоляции, в том числе самоизоляции находятся 274 работника ВСУ.

В Вооруженных силах Украины по состоянию на 7:00 зарегистрировано 28 случаев заболевания COVID-19, за минувшие сутки проверено 5 новых случаев заболевания.

Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ в Facebook.

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«На 7:00 16 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 28 случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них 1 человек выздоровел и 1 летальный случай. На изоляции (в том числе самоизоляции) - 274 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток - 40 человек», - говорится в сообщении.

За сутки подтверждено 5 новых случаев заболевания COVID-19: у военнослужащего Черновицкого гарнизона, который в начале апреля имел контакты с лицами, прибывшими из-за границы, с 5 апреля он находился на амбулаторном лечении с диагнозом ОРЗ. 10 апреля он вышел на службу, но при этом было выявлено повышение температуры, в результате чего был госпитализирован в Черновицкий военный госпиталь. Состояние здоровья удовлетворительное, продолжает лечение в домашних условиях под наблюдением медицинской службы.

Кроме того, COVID-19 зафиксирован у трех военнослужащих различных воинских частей Запорожского гарнизона, которые с 9 апреля находились на самоизоляции в связи с контактом с инфицированным лицом. Состояние здоровья удовлетворительное, продолжают лечение в домашних условиях под наблюдением медицинской службы.

Также коронавирус обнаружен у работницы Харьковского гарнизона, которая с 13 апреля в соответствии с рекомендациями семейного врача находилась на амбулаторном лечении с диагнозом ОРЗ. Состояние здоровья удовлетворительное, продолжает лечение в домашних условиях.

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