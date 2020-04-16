В Ривненской областной больнице COVID-19 заболели 32 медика

Это наибольшее количество инфицированных среди работников всех медицинских заведений Ривненщины.

В Ривненской областной больнице по состоянию на вечер 15 апреля COVID-19 заболели 32 медика.

Читайте такжеОдну из киевских больниц закрыли из-за подтвержденного коронавируса у всего персонала - СМИ

Как сообщили в пресс-службе Ривненской ОГА со ссылкой на руководителя области Виталия Коваля, это наибольшее количество инфицированных среди работников всех медицинских учреждений Ривненской области.

Сейчас в больнице усилены карантинные мероприятия. Распоряжением председателя ОГА создана рабочая группа для проведения анализа заболеваемости. В ее состав включнгы независимые эксперты и правоохранители.

Всего по состоянию на вечер 15 апреля в Ривненской области зарегистрировано 204 подтвержденных случаях инфицирования коронавирусом, из них - семь летальных, восемь человек выздоровели.