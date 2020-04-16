В Ривненской областной больнице COVID-19 заболели 32 медика
09:41, 16 апреля 2020Страна
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Это наибольшее количество инфицированных среди работников всех медицинских заведений Ривненщины.
Иллюстрация / REUTERS
В Ривненской областной больнице по состоянию на вечер 15 апреля COVID-19 заболели 32 медика.
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Как сообщили в пресс-службе Ривненской ОГА со ссылкой на руководителя области Виталия Коваля, это наибольшее количество инфицированных среди работников всех медицинских учреждений Ривненской области.
Сейчас в больнице усилены карантинные мероприятия. Распоряжением председателя ОГА создана рабочая группа для проведения анализа заболеваемости. В ее состав включнгы независимые эксперты и правоохранители.
Всего по состоянию на вечер 15 апреля в Ривненской области зарегистрировано 204 подтвержденных случаях инфицирования коронавирусом, из них - семь летальных, восемь человек выздоровели.
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