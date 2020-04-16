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В Украине уже более 4 тысяч больных COVID-19 (видео)

09:35, 16 апреля 2020
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Иллюстрация / REUTERS

В Украине по состоянию на утро 16 апреля зафиксирован 4161 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 116 летальных, 186 пациентов выздоровело.

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Как сообщает Центр общественного здоровья Минздрава, за сутки было зафиксировано 397 новых случаев коронавирусной болезни.

Сейчас коронавирусная болезнь выявлена:

  • Винницкая область — 279 случаев;
  • Волынская область — 109 случаев;
  • Днепропетровская область — 78 случаев;
  • Донецкая область — 12 случаев;
  • Житомирская область — 162 случая;
  • Закарпатская область — 116 случаев;
  • Запорожская область — 115 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 401 случай;
  • Кировоградская область — 198 случаев;
  • г. Киев — 644 случая;
  • Киевская область — 234 случая;
  • Львовская область — 166 случаев;
  • Луганская область — 4 случая;
  • Николаевская область — 22 случая;
  • Одесская область — 73 случая;
  • Полтавская область — 27 случаев;
  • Ровенская область — 204 случая;
  • Сумская область — 80 случаев;
  • Тернопольская область — 333 случая;
  • Харьковская область — 40 случаев;
  • Херсонская область — 44 случая;
  • Хмельницкая область — 37 случаев;
  • Черновицкая область — 662 случаи;
  • Черкасская область — 110 случаев;
  • Черниговская область — 11 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 16 апреля 2020 года в Центр поступило 1124 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 14311 сообщений о подозрении на COVID-19.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 15 апреля в Украине 3764 лабораторно подтвержденные случаи COVID-19, из них 108 летальных, 143 пациенты выздоровели.

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